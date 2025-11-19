2020年代初頭から爆発的に普及し、一時は“次世代の漫画”としてもてはやされたWebtoon（ウェブトゥーン）。国内でもIT系の新興企業や漫画配信を行う企業などが参入し、Webtoonを推進するコンサルタントまで現れた。大手出版社も関心を示し、水面下では企画を進めていたと聞く。ところが、現状、集英社やKADOKAWAがサイトを開設しているものの、大手が参入する例がほとんどみられない。むしろ、国内では従来型の漫画の方が支持