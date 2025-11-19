舌禍騒動を謝罪やす子への不適切投稿が問題となって活動を休止していたYouTuberタレントのフワちゃんが、プロレスラーとして復帰を果たした。11月7日に行われたプロレス団体「スターダム」の大会でリング上に現れ、舌禍騒動について謝罪した上で、プロレスを始めることを語った。実は発表前からスターダムの門下生として練習を続けていたという。再び立ち上がろうとしている彼女はどんな未来を見ているのだろうか。【ラリー遠田