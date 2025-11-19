阪神の外野手・楠本泰史は、日本シリーズ最終日の10月30日に球団から戦力外通告を受け、昨オフのDeNAと合わせて2年連続自由契約となった。準レギュラーの中堅選手であれば、決して珍しい話ではない。しかし、過去にはスター選手でありながら自由契約の憂き目に遭った者もいる。【久保田龍雄/ライター】【写真】松井、清原、桑田…甲子園とプロ野球を沸かした伝説の選手たちの素顔1からやり直すつもりで頑張りたいまず、2年連続