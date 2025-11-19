置賜県勢懇話会の例会が18日、米沢市で開かれ第一生命経済研究所主任研究員の柏村 祐さんが「人手不足時代を乗り越えるAI活用戦略」と題し講演しました。講演で柏村さんは「少子高齢化で人手不足が進む中、資料の作成やデータの分析といった事務作業は利益を生まない」と述べました。その上で、「こういった事務作業でAIを積極的に活用し、余った人員を営業に回すといった生産性の向上を図らなければ、企業の賃金は上がらな