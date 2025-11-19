冬の訪れはすぐそこに。19日は、静岡県内は各地で一気に冷え込みが強くなり、ほとんどの地点で今シーズン最低の気温を観測しました。18日までの心地よい気温から一転、各地で冷え込みが強くなった19日。（記者）「午前8時過ぎの静岡市葵区です。日は出てきましたが、風がとても冷たいです。こちらの温度計は9度となっています」19日朝、静岡市葵区で歩行者が身に着けていたのはコートやマフラー。“冬物”を急き