高知県内の紅葉の名所の一つ、四万十市西土佐の黒尊渓谷ではモミジなどが赤く色付き、見頃を迎えています。四万十市西土佐の黒尊川上流域にある神殿橋周辺は紅葉の名所として知られています。四万十市観光協会によりますと、2025年は11月上旬に葉が色づきはじめたと言い、今見頃を迎えています。秋の深まりとともに冬の足音も聞こえる寒さとなる中山に映える真っ赤なモミジは、ぐっと色合いを増します。19日は、訪れた人たちが川の