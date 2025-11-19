俳優の柏木由紀子（77）が19日、自身のインスタグラムを更新。秋冬にぴったりなブラウンカラーを取り入れた“シニアファッション”を紹介した。【写真】「上品でとても似合っています」柏木由紀子が着こなすブラウンカラーコーデ柏木は「@acka_officialさんのチェックのジャケット。いつもとは違うシルエットに挑戦してみました」とコメントし、ダークカラーのチェックが印象的なジャケットをまとった姿をアップした。ブラウ