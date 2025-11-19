男子ゴルフのダンロップフェニックスは20日から4日間、宮崎・フェニックスCCで開催される。賞金ランク2位の生源寺龍憲（27＝フリー）は19日のプロアマ戦後取材に応じ、米ツアー2次予選会（12月2〜5日）に出場する場合、次週のカシオ・ワールド・オープン（27日開幕。高知・Kochi黒潮CC）を回避する意向を示した。開幕戦の東建ホームメイトでツアー初優勝を飾った生源寺は賞金ランク1位を走ってきたが、前週の三井住友VISA太平