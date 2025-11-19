女優の秋吉久美子（71）が19日、都内で音楽劇「三文オペラ歌舞伎町の絞首台」（来月17日初日、東京・SHINJUKUFACE）の会見を行った。1928年に初演された音楽劇「三文オペラ」を、新宿・歌舞伎町を舞台にした新解釈で描く。10代の頃は歌舞伎町をよく訪れたという秋吉。「区役所通りで夜ご飯を食べたり、夜中にケーキが食べたくなったら歌舞伎町に行ったり。今の渋谷と下北沢が混じった感じだった」と回想。現在の歌舞伎町に