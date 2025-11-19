19日未明、北海道・千歳市の建物から火が出て、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。この家の住人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。火事があったのは千歳市の住宅兼整骨院で、午前1時20分ごろ、「建物が燃えている」などと目撃者から119番通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、この火事で建物を全焼し、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。警察などによりますと、この家は3人暮らし