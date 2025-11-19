学歴詐称問題で不信任となり失職した静岡県伊東市の前市長・田久保真紀氏が19日、12月7日に告示される伊東市長選挙への出馬を正式に表明しました。【映像】流行語候補の"卒業証書19.2秒"に言及する田久保前市長（実際の様子）田久保前市長は記者会見で、2025年の新語・流行語大賞に「卒業証書19.2秒」がノミネートされたことについて聞かれ、「経過を静かに見守りたい」などと言及しました。「流行語大賞にノミネートされまし