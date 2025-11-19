9月に双子の男の子を出産した、タレントの中川翔子が、「横顔わたし激似」とつづった、子どもの写真を公開した。【映像】授乳中の動画や親子ショット2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年9月に、双子の男の子を出産した中川。出産後は子どもたちとの日常をInstagramで発信していて、子どものほおをなでる夫の手や、川の字で寝る親子ショットなどを披露してきた。11月10日の投稿では、双子の弟に授乳する動画を公開。