（相澤和樹記者）「ビジネススーツにコート、羽毛布団も半額。あすからブラックフライデーセールが始まります」 【写真を見る】全国のイオンとイオンスタイルで｢ブラックフライデーセール｣ 半額になる衣類や布団などのラインナップは去年の2.5倍に！11月20日～30日まで開催 全国のイオンとイオンスタイル約600店舗で、11月20日から始まる「ブラックフライデーセール」。