瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れるところが多いでしょう。 20日は広く日差しが届く見込みです。岡山県では昼前にかけて霧が発生する可能性があります。見通しの悪化に注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で5度、津山で4度でしょう。19日朝と同じくらいか低い気温になります。日中の最高気温は19日より2度程度高く、岡山と高松で16度、津山で14度の予想です。一日の気温の差が10度以上にな