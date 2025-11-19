湯まわり設備メーカーのノーリツは、「わかすアプリ」内のお湯はり完了ボイスを差し替えるサービス「おふろのずかん」に、声優の江口拓也がボイスを担当する新キャラクターを期間限定で実装することを発表した。 「わかすアプリ」は、スマートフォンで外出先から給湯器のお湯はりや、お湯はり完了ボイスの着せ替え操作ができるアプリだ。2022年より音声着せ替えの声優コラボを開催してお