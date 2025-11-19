岩国市は市内の小学校でセアカゴケグモ69匹を発見・駆除したと発表しました。児童や職員への被害はないということです。セアカゴケグモが見つかったのは岩国市三笠町の東小学校の敷地内です。岩国市によりますと18日、東小学校からセアカゴケグモとみられるクモ1匹を、17日に屋外で発見・駆除したと連絡があったということです。市と県の職員が18日、発見場所周辺を調べたところ65体のセアカゴケグモを発見し駆除。さらに19日も新