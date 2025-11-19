＜京都レディース初日◇19日◇城陽カントリー倶楽部（京都府）◇6422ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー最終戦の第1ラウンドが終了した。30歳の鬼頭さくらが6バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】渋野日向子の朝一スマイルです4アンダー・2位タイに與語優奈、工藤優海、石田可南子。3アンダー・5位タイには賞金ランキング2位の皆吉愛寿香、山本景子が続いた。賞