国の重要文化財に指定されている山口県政資料館（旧県庁舎）の壁が傷つけられているのが見つかりました。山口県によりますと今月15日、県政資料館を管理する団体の職員が開館準備の際に旧知事室の入り口ドアの留め金付近の木製の壁に傷があるのを見つけました。傷は、故意に留め金を円を描くように強く押し当ててできたものとみられ、館内を調べたところ旧正庁会議室の入り口ドア付近の漆喰の壁２カ所で同様の傷が見つかりました。