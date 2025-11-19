アーティスト・タレントのDAIGO（47）が19日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』（12月12日公開）完成披露先行上映会の舞台あいさつに登壇。クリスマスを先取りしたサンタの衣装に身を包み、トナカイ姿で同じく登壇した子役・倉田瑛茉（5）の声優ぶりを絶賛した。【写真】カワイイ…！トナカイ姿で登場した倉田瑛茉この日は、ドラマ『西園寺さんは家事をしない』や『あなた