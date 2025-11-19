楽天は19日、吉納翼外野手（23）が18日に都内の病院で左肩反復性肩関節脱臼に対する鏡視下Bankart修復術を受けたと発表した。試合復帰までは約5か月を要する見込みだという。プロ1年目の吉納は、今季2試合に出場も安打はなし。ファームでは95試合に出場し打率・223、5本塁打、32打点だった。