社民党は１９日の常任幹事会で、新垣邦男副党首（衆院沖縄２区）の離党を承認した。社民唯一の衆院議員の離党が決まり、党所属の国会議員は参院議員２人となった。党幹部によると、衆院議員がゼロとなるのは衆院解散時を除けば１９９６年の党名変更以来初めて。新垣氏は１０月３１日に離党届を党本部に郵送したが、党本部は党規約に基づき新垣氏が所属する沖縄県連への提出を要求。県連が今月１０日付で受理していた。