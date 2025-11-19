高市首相は１９日、奈良県の山下真知事らと首相官邸で面会し、県名産の「奈良の柿」を贈られた。奈良出身の首相は柿を試食すると、「甘いし、いつもより軟らかい」と述べ、ふるさとの味を堪能した様子だった。首相は試食後には、「奈良の柿未来を拓（ひら）くちから湧く」と自作の一句も披露した。