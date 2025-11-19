ÅöÍó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹ñºö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÃæÄ¹´ü¤Ç³ô²Á¤ÎÂç²½¤±¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£º£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤ÉµÊ¶Û¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÍó¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£Â­¸µ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤ÏÄ´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·»ëÀþ¤òÊÑ¤¨¡¢¤ä¤ä¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¡Ö¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¼¡¤ËÇã¤¦ÆüËÜ¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£