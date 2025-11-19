■これまでのあらすじ別れることを拒み続ける矢部マリア。さらには、別れるなら妻に不倫をバラすと脅してきた。夫はやられたらやり返す構えを見せるが、彼女の夫の連絡先はおろか、どこに住んでいるのかも知らないことに気づくのだった…■とりあえず帰宅 ■愛らしい娘の寝顔… ■そうきたか… ■妻ブチギレる「成り行きで」「向こうから声をかけてきて」「でもあっちが」…って！ほんと妻の言うとおり、そんなのどっちだってい