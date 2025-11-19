東京−苅田航路が再編商船三井さんふらわあは2025年11月17日、東京−苅田（福岡県苅田町）のRORO航路で宮崎への寄港を2026年2月5日から開始すると発表しました。【激アツ】これが「宮崎」に寄港する「さんふらわあ」です！（画像）RORO（Roll-on Roll-off）船はトラックやシャーシごと輸送する貨物船の一種で、同社は旅客も乗せるフェリー航路4つの他に、東京ー博多、東京−苅田のRORO航路2つを運航しています。東京−苅田航