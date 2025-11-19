１０日、山東省栄成市の桑溝湾海洋牧場で養殖エリアを行き来して作業する従業員。（ドローンから、済南＝新華社配信／王福東）【新華社済南11月19日】海洋漁業が盛んな中国山東省はここ数年、海洋牧場の建設を積極的に進め、「青い穀倉」の構築に注力している。同省がこれまでに建設した海洋牧場は国家級71カ所を含む139カ所で、全国の38％を占めており、養殖から漁獲、精密加工まで全産業チェーンを形成している。2024年の生