Px8 S2 McLaren Edition Bowers & Wilkinsは、McLarenとコラボしたワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2 McLaren Edition」を11月20日に発売する。日本国内1,000台限定で、価格はオープン。市場想定価格は157,300円前後。従来のコラボモデルはMcLarenディーラーや百貨店でなければ購入できなかったが、Px8 S2 McLaren EditionはECサイトを含む、Bowers & Wilkinsヘッドフォン取扱店でも購入できる。