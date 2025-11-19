雲南省普洱（ふじ）市の大開河梅子コーヒー農園で、コーヒー豆を天日干しする従業員。（１月７日撮影、昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社北京11月19日】1杯のコーヒーから、中国市場の潜在力の大きさを知ることができる。中国のコーヒー消費量は2010年以降、15％以上の年平均成長率を保ち、世界平均の2％を大きく上回っている。現存するコーヒー関連企業数は25万社を超え、今年1〜10月の登録数は前年通期を上回った。