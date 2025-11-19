（伊東市から中継）（伊藤 薫平 キャスター）つい先ほど、出馬会見が終わった伊東市八幡野のコミュニティセンターです。こちらの3階で行われていたのですけれども、こちらどんな地域かといいますと、八幡野、あちらメガソーラー建設反対の看板がありますね。八幡野地区というのは、田久保前市長自身も建設反対の代表を務めていました。ですので、お膝元の一つで出馬会見を始めたということになります。そ