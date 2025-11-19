北海道標茶町平和５近くの牧場で１７日、乳牛１頭の脚に裂傷が見つかった。町はヒグマに襲われた可能性もあるとみて牧場にカメラを設置した。町によると、牧場はＪＲ標茶駅から１キロほどの市街地近く。今月上旬には付近の釧路川流域でクマの目撃情報やふんの確認があり、町が注意喚起している。同町と厚岸町では２０１９年７月以降、ヒグマの「ＯＳＯ（オソ）１８」が計６６頭の牛を襲い、このうち３２頭が死んだ。ＯＳＯは