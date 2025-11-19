東京都が物価高対策の一環として、都の公式アプリ「東京アプリ」の登録者に付与する予定のポイント7000円相当について、1万円相当に増額することを検討していることがわかりました。都の公式アプリ「東京アプリ」は、行政手続きなどをオンラインで行うことを目指して開発され、都のアンケートに回答したり、都が指定するイベントなどに参加したりするとポイントが付与されます。東京都は、「東京アプリ」でマイナンバーと連携して