19日、職員らに対するセクハラ問題で市議会から不信任を再可決され失職した沖縄県の古謝景春・前南城市長が記者会見でセクハラを全否定し、日本弁護士連合会の人権擁護委員会に人権救済申立てをする意向を示した。【映像】ブーメランが刺さった？瞬間（実際の様子）古謝前市長は冒頭「不信任案は私がセクハラをしたことを前提にしており、そうでないとしても今回のセクハラ関係の騒動の発端が私にあるとして、その責任を負わせ