12月19日に公開される『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の日本版声優として、東地宏樹、小松由佳、菅生隆之、早見沙織、内田雄馬、バトリ勝悟、香月萌衣、内田真礼、楠大典、清水はる香、田村睦心、山路和弘の出演が発表され、あわせて日本語吹替版予告と特別アフレコ映像が公開された。 参考：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版予告