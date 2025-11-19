UV100%カットレンズを2025年4月から販売している、メガネブランドのZoff。Snow Manの目黒蓮さんがグローバルブランドアンバサダーに就任し、UV100%カットサングラスの広告に登場したことでも注目を集めているメガネブランドのZoff。年々紫外線量が増える中、UV対策は季節を問わず欠かせないものに。さらにサングラスはファッションアイテムとしても人気を集めている。そこで、100％UVカットサングラスの販売までの背景や人気の売れ