中国国営の中央テレビ（CCTV）のニュース番組・央視新聞は18日、「日本の市民『中国人観光客が来なくなると不安』」と報じた。同番組は、「高市早苗首相の台湾をめぐる誤った言論が日本国内で注目を集め、日本の人々の不満や懸念を引き起こしている」と指摘。「元首相の安倍晋三氏は『台湾有事は日本有事』と発言したものの、首相在任中は具体的な態度表明を終始避けてきた」と伝えた。そして、これまでの騒動の経緯を説明した上で