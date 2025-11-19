ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまはラオスに今なお大量に残る「不発弾」による被害を伝える施設を視察されています。ラオス公式訪問3日目の愛子さまは、現地時間19日の午後2時半すぎ、ラオスに今も多く残る「不発弾」の現状を伝える「COPEビジターセンター」を訪問されました。ラオスのNGOが運営するこの施設は、ベトナム戦争中にラオス全土に投下され爆発しなかった「不発弾＝UXO」による深刻な被害と現状を伝