石川県は19日、能登半島地震の災害関連死に関する審査で、新たに3人の認定が決まったと発表した。正式に認定されれば関連死は新潟、富山両県の13人を含め459人となり、建物倒壊などによる「直接死」228人の2倍を超える見込み。