V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズが18日（火）、信州ブリリアントアリーズジュニアＵ15セレクションを実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 1回目のセレクションとなる今回は、小学6年生・中学1・2年生の女子を対象として、2025年12月14日（日）午後から東御中央公園第二体育館にて行われる。申し込みは12月10日（水）までで、専用のフォームで受け付け