楽天は19日、吉納翼が18日に都内の病院で『左肩反復性肩関節脱臼に対する鏡視下Bankart修復術』を行ったと発表。なお、試合復帰まで5か月を要する見込みだ。吉納はプロ1年目の今季、2試合に出場してプロ初安打とはならず。ファームでは95試合に出場して、打率.223、5本塁打、32打点だった。