阪神の岡留英貴投手（２６）が１９日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万減の１９００万円でサインした。（金額は推定）今季は１軍で１０登板、１勝０敗４ホールド、防御率１・９３と課題を残した。交渉を終え、「ファームで準備はできたと思いますが、１軍の中継ぎ陣に入り込めなかった」と悔しさを吐露。「チャンスでしっかりと抑え切れてなかった。もう１ランク、２ランク上がらないと、今の中継ぎ陣は食