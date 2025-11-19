ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは18日、歓迎の晩さん会で初めて「おことば」を述べられました。ご自身が主賓となる初めての晩さん会。愛子さまはラオス語で「どうもありがとうございました。乾杯いたしましょう（コー・コープ・チャイ・ラーイ、ニョック・チョーク）」とあいさつされました。愛子さまはラオス語のレッスンも受け、両陛下にも相談しながら、思いが伝わるよう、当日まで何度も推敲を重ねられ、