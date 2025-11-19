大分市佐賀関で発生した大規模火災で、建物170棟以上が焼けるなど甚大な被害が広がった要因について、消防士歴30年の専門家は「気象条件」と「佐賀関ならではの特徴」を指摘しました。 【写真を見る】大分市佐賀関大規模火災被害拡大の背景に「高齢化」と「空き家」気象条件も影響専門家「初期消火が遅れた可能性」指摘 臼杵市消防本部の元消防長で、大分大学減災センターの板井幸則さんは、これまでに経験したことの