【モデルプレス＝2025/11/19】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が11月18日、自身のInstagramを更新。服を手染めをしたことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】レイザーラモンHGの42歳妻「クオリティ高い」手染めした白トレーナー◆住谷杏奈、手染めに初挑戦住谷は「お気に入りの白のトレーナーにカフェラテこぼしちゃって…いっその事好きな色に染めちゃおうとお風呂場で染めて