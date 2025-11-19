パイロットコーポレーションは、独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用したゲルインキボールペン「Juice+」（ジュース プラス）を2025年12月24日（水）より発売します。実売価格は1本165円（税込）。 「Juice+」（ジュース プラス） 記事のポイント ノート取りや教科書への書き込みに適した0.4mmの超極細タイプのゲルインキボールペン。学生の筆記ニーズに応え、100円台という買いやすい価格と全8色のインキ色をライ