とにかくのんびりやで大らかな夫。「のんびりしすぎじゃない？」と呆れることもあったけれど、そこには深い理由があって！？ 筆者の友人が実際に体験した夫婦エピソードをご紹介します。 のんびりやすぎる夫 私の夫は、とにかくのんびりした性格。 目覚ましが鳴っても当たり前のように二度寝をして、毎朝ギリギリの時間に出勤する日々。 旅行に一緒に出かければ、交通機関が遅れても焦る様子もなく 「そのうち動くよ