俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第39回（20日）の場面カットが公開されている。【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」前回は、なんとかヘブン（トミー・バストウ）が求める「ビア」を手に入れ、女中クビの危機を乗り越えたトキ（高石あかり