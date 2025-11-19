２４年の新潟記念を制したシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）が、引退することが分かった。１１月１９日、竹内調教師が美浦トレセンで明かした。２２年１０月に新馬戦を制すると、続くＧ１の阪神ＪＦでリバティアイランドの２着と好走。２４年には牡馬相手に新潟記念を勝利し、主戦の木幡初也騎手に初の重賞タイトルをもたらした。１６日のエリザベス女王杯１３着がラストランとなった。トレ