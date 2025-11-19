声帯ポリープ療養の歌手・鈴木このみ（29）が19日、自身のXで、次回ライブで復帰することを報告した。【写真】ポジティブに意欲をつづった鈴木このみのコメント（全文）投稿で「今週末のリスアニ台湾にてライブ復帰します」と報告。「どんな日であろうと、マイクを握ったら絶対に幕が上がる。始まったら止まらない、だから、進んでいくだけ！」とポジティブにつづり、「私はそんなライブが大好きです。今回も今回だけの時間を