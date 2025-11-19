今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０２年勝ち馬のトウカイポイント（蛯名騎乗）を振り返る。１１番人気のトウカイポイント（蛯名）が直線で力強く伸び、父子３代のＧ１制覇を果たした。大歓声が待ち受ける直線で、１１番人気の伏兵が躍動した。５、６頭が横一線に並んだ激戦の中を、トウカイポイントが蛯名の手綱に応えて抜け出した。あ