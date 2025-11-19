将棋の第１５期女流王座戦五番勝負第３局が１９日、山形・天童市「天童ホテル」で行われ、先手の福間香奈女流王座＝清麗、女王、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝に勝利した。シリーズ３連勝で５連覇を達成した。戦型はゴキゲン中飛車。４手目で振り飛車を得意とする西山が飛車先の歩をつく新しい形となったが、形勢はほぼ互角のまま進んだ。福間が４３手目で敵陣に角を打つと勝勢に傾き、